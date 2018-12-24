В Новый год без долгов: у жителей каких регионов больше всего кредитов

Статистика показывает, что за последние пару лет темпы роста кредитов относительно зарплат населения значительно увеличились. При этом уровень кредитной нагрузки варьируется в зависимости от региона страны.

Согласно исследованиям, отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате по стране находится в диапазоне от 11% до 83%, сообщает РИА Новости. Лидерами по закредитованности населения выступают регионы северной части страны. Первое место в этом списке занимает Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем задолженности перед банками на одного работающего человека в размере 422 тыс руб. Второе и третье место досталось Ханты-Мансийскому автономному округу — Югра (403 тыс руб) и Якутии (361 тыс руб).



Меньше всего берут кредиты на юге. В Ингушетии объём выданных кредитов на одного работающего составил 31 тыс руб, а в Крыму и Севастополе 32 и 35 тыс руб соответственно.