Барбара Брыльска призналась: ей тяжело жить после недавней смерти близких людей

Польская актриса Барбара Брыльска, получившая популярность в России по роли Нади в легендарном фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", призналась, что 2018 год стал для для нее таким тяжелым, что пропал интерес к жизни.

В этом году у Барбары умерли мама и отец ее детей Людвиг Космаль. Мама актрисы год не дожила до 100 лет, сломала ногу и слегла. По словам актрисы, уходящий год стал дня нее самым худшим и страшным, кроме того года, когда умерла ее дочь. "Мне не хочется жить, нет сил", – цитирует актрису "СтарХит". С мужем актриса прожила 18 лет, у них родились дочь Барбара и сын Людвиг.

Брыльска вспоминает, что раньше она была очень энергичной. Сейчас у нее нет никакой депрессии. Но жить не хочется. Про маму актриса рассказала: "...моей маме было 99 лет. Она должна была дожить до столетия, но сломала ногу. В этом возрасте ее просто оставили дома. И через несколько дней она умерла. У нее начались воспалительные процессы, но когда они узнали, сколько маме лет, решили не помогать. Это ужасно".

Дочь Бася актрисы умерла в 20 лет. Барбара вспоминает ее каждый день. Отцом Баси был врач Людвиг Космаль. Дочь назвали в честь мамы. А сына - в честь отца Людвиг.