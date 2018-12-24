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На Донбассе начали атаковать блогера, рассказавшего про агентов влияния СБУ
24 декабря 2018, 12:39 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Публично рассказавший про офицера-предателя блогер подвергся массированной информационной атаке. Донбасские интернет-СМИ обрушились на него с обвинениями.Сейчас началась вторая волна информационных гонений на Натана Донецкого (так в интернете представляется подвергшийся нападкам блогер). Первая была сразу, когда он спровоцировал достаточно острую публикацию о деятельности предателей из офицеров высшего командного состава армии ДНР.
Для Донецка публикация была чрезвычайно скандальной. В статье были названы имена, должности людей. Кроме того, там были указаны махинации, в которых они участвовали. Фактура была такова, что фигурантами, как агентами влияния, должна была заняться контрразведка.
Публикация исчезла спустя пару часов. Пропал и сам блогер. Сразу после этого часть донецких каналов, позиционирующих себя как независимые, обрушились на Натана Донецкого с обвинениями в приверженности к Украине и ненависти к России.
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