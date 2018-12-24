Политическую географию России пишут чиновники-идиоты на местах

И вновь прославились региональные чиновники. Вслед за екатеринбургской начальницей департамента молодёжной политики Ольгой Глацких, прославившей себя глупым и хамским заявлением о том, что государство не просило никого рожать, на федеральную сцену вылезли клоуны из города Клинцы Брянской области.



Их поймали за руку на том, что на деньги благотворительного фонда имени убитого Посла России в Турции Андрея Карлова дочь мэра Клинцов и другие "золотые детки" съездили в Турцию на отдых. Вместо детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов повезли и без того сытых ребятишек.



Но общественность поразило то, что ни мэр Клинцов с говорящей фамилией Шкуратов, ни его замша с не менее говорящей фамилией Лубская не только не сгорели со стыда, не подали сразу же в отставку, а нагло, цинично и по-хамски комментировали вскрывшийся факт. Поразила и реакция руководителя благотворительного фонда им. Андрея Карлова, которая не видит в этом ничего страшного. Наверное, её место тоже на скамье подсудимых вместе с этими чинушами, на которых прокуратура возбудила уголовное дело. А если такая у фонда благотворительность для избранных, то его попросту нужно закрыть. Удастся ли мэру Клинцов, получившему в 2017 году 67 млн дохода, договориться с прокуратурой, покажет время. А какой должна быть власть покажут выборы.



Впрочем, ситуацию как всегда подправит президент Путин, который на очередной пресс-конференции или прямой линии в ручном режиме осчастливит очередного ребёнка. А пока уволили стрелочницу из администрации Клинцов, которая распределяла путёвки среди избранных деток.



