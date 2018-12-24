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В приоритете – социальная политика

24 декабря 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

 

Вывести ОК РУСАЛ из-под санкций стало возможно в результате сложных переговоров, длившихся около 9 месяцев. Они показали, что для акционера компании, Олега Дерипаски, приоритетным является не вопрос личного благополучия или тщеславия, но важность сохранения рабочих мест, стабильности в индустрии, а также продолжение развития территорий, улучшение в них качества жизни, образовательные и культурные проекты.

Выведена из-под удара и социальная политика компании. Улучшение качества жизни не только сотрудников предприятий, но и населения в тех 16 российских регионах, где работает ОК РУСАЛ, является основой социальной деятельности компании. В 2017 году компания построила и модернизировала 50 новых объектов инфраструктуры, а также обновила оборудование в больницах, садах, школах, технических колледжах, культурных центрах, библиотеках и других социально-значимых объектах. Всего за 7 лет было построено и отремонтировано более 200 социальных объектов, а также выдано грантов для реализации 635 проектов некоммерческих организаций и социальных предпринимателей.

С 2017 года компания потратила более 500 млн рублей на различные проекты обустройства городской среды: от городских парков до образовательных площадок. Являясь социально-ответственной компанией, ОК РУСАЛ занимается обустройством городских пространств, в которых живут и работают сотрудники. На протяжении последних лет это является одним из приоритетов компании. Несмотря на то, что большую часть года велись сложные переговоры с американскими властями, компания не переставала поддерживать и социальных предпринимателей, добровольческие инициативы сотрудников и населения регионов присутствия. В 2018 г на эти цели было направлено более 10 миллионов рублей.

Для отрасли в целом снятие санкций будет иметь решающее значение, так как компания является одним из крупнейших производителей алюминия в мире, уступая только китайской Hingqiao Group. В 2017 году она нарастила производство до 3, 7 млн тонн алюминия. Невозможность поставлять продукцию на зарубежные рынки поставило бы под угрозу исполнение международных контрактов ведущими мировыми компаниями. До введения санкций 45% продаж осуществлялись на рынки Европы, и почти по 20% на рынки Азии и Америки.

Под угрозой также стояла и возможность сохранения рабочих мест, в том числе и на зарубежных площадках (кроме РФ компания работает на территории Африки, Южной Америки и Европы), но и в связанных предприятиях отрасли.

Сохранение компании, как одного из крупнейших работодателей, является одним из важнейших положительных последствий решения Минфина США. В России ОК РУСАЛ обеспечивает почти 50 тысяч рабочих мест и еще столько же рабочих мест на промплощадках  в обслуживающих бизнес сервисных предприятиях . Компания является отраслеобразующим предприятием, нормальное функционирование которого обеспечивает также работу компаний в области электроэнергетики, строительства, транспорта. Остановка или сокращение производства компании повлекло бы сокращение объемов производства в смежных отраслях.

Несмотря на нависшую угрозу потери бизнеса и свершившуюся потерю средств, Олег Дерипаска не свернул строительство двух современных алюминиевых заводов – В Тайшете и п. Таежном (Богучанский район Красноярского края), что означает новые рабочие места для тысяч людей, развитие территорий, новое жилье, ожившую сферу услуг. Продолжились и научно-технические разработки – технология инертного анода в Красноярске, тестировался экспериментальный завод по получению глинозема из каолиновых глин в Санкт-Петербурге.

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