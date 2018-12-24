От либеральных реформ в 90-х погибло больше людей, чем от сталинских репрессий

Методом статистического анализа, опираясь на официальная цифры убыли населения, получается страшная картина. За два года сталинских репрессий СССР потерял 700 000 человек. За два года ельцинских реформ в России не стало 850 000 человек.



Эти ужасные цифры приводит в своей книге "Русский ад" известный тележурналист Андрей Караулов. Когда в 2015 году эту печальную статистику озвучили авторам либеральных реформ в России, в том числе Анатолию Чубайсу, те отшатнулись, мол, не может быть, надо пересчитать, перепроверить. Тогда Караулов бросил клич волонтёрам в регионах с просьбой пересчитать могилы умерших за годы реформ. Либералы тогда успокоились: а вдруг полученные цифры окажутся ещё больше официальной статистики?



Кстати, данные Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН подтверждают приведённые в книге "Русский ад" факты: в 1992 году 78% умирало от ухудшения условий жизни, то есть реформ.



