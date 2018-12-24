Назван способ обезопасить себя от выуживающих деньги телефонных спамеров

Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников, программирующих нелегальные автоматические АТС на короткие звонки абонентам. Соответствующая публикация появилась на страницах российских СМИ.

Как пишет «Труд», человек, попавшийся на уловку злоумышленников, рискует обнулить свой баланс. Для этого достаточно перезвонить и прослушать рекламное сообщение. Стоимость минуты такого «разговора» может доходить до 500 рублей.

Как рассказал журналистам эксперт по криптобезопасности Максим Кривошеев, для совершения такого рода незаконных действий подходят не все мобильные номера. Мошенники используют ограниченное число комбинаций в коде +7803 и +7809. Чтобы на 99% избавить себя от проблем, достаточно не отвечать на звонки, начинающиеся с этих цифр, отметил собеседник СМИ.