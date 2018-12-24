За катание на московской канатной дороге теперь придётся заплатить

Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы с сегодняшнего дня стала платной. Стоимость поездки на столь непривычном для москвичей транспорте начинается от 400 рублей.

В бесплатном режиме фуникулеры работали первый месяц с момента запуска — с 27 ноября по 24 декабря. Теперь же проезд на канатной дороге стоит по будним дням 400 рублей в одну сторону и 700 рублей за поездку туда-обратно. В выходные стоимость проезда увеличена — 500 рублей за поездку в одну сторону и 800 рублей по маршруту туда-обратно. По времени прогулка на московском фуникулере займёт около 5 минут. Общая протяжённость канатной дороги составляет не более километра. Сообщается, что поездку можно оплачивать картой «Тройка», а в скором времени появится возможность и онлайн-оплаты.

Напомним, на маршруте длиной 720 метров расположены три станции: «Воробьевы горы» (верхняя), «Новая Лига» и «Лужники» (нижняя).