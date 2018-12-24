Мэра Клинцов, отправившего дочь в Турцию, могут уволить?

Мэра города Клинцы Олега Шкуратова после инциденты с отправкой детей в Турцию за счет благотворительного фонда могут уволить. Судьбу мэра Клинцов решит губернатор Брянской области.

Скандал вокруг поездки детей из Брянской области в Турцию прокомментировала вдова посла Андрея Карлова, убитого в Турции,

Марина Карлова. Она возглавляет фонд. "Клинцы – малая Родина Андрея Карлова, там его отец закончил школу, там похоронены его дед и бабушка. В Турции город Клинцы известен", – рассказала вдова дипломата Марина Карлова вступилась за детей чиновников из Клинцов, которые побывали в турецком Демре.

Она возмущена комментариями, которые бьют не только по чиновникам, но и по детям, - сообщил портал "Брянские новости".

В СМИ пишут, что за счет фонда в Турцию должны были отправить больных детей. Карлова уточнила, что в фонде есть медицинские проекты для больных детей, и некоторые касались Клинцов.

Но тогда детей пригласили для участия в других мероприятиях. По словам основателя фонда, дети ездили не на лечение и не на отдых, это был общественно-политический проект.

"В уставе записано, что мы занимаемся благотворительными проектами – культурными, медицинскими, образовательными, социальными, экономическими, юридическими. Оказываем психологическую помощь смешанным семьям, в том числе русско-турецким", – рассказала она.

Как подчеркнула Марина Карлова, в информации СМИ многое искажено. Отбирали лучших – юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев. Эти дети должны были достойно представить Россию и свой город в Демре. Вдова посла объяснила, почему не взяли тяжелобольных детей. "Дорога из Клинцов в Москву – это восемь часов, потом пять часов – ожидание в аэропорту и перелет, потом переезд в Демре... мы не могли подвергать риску тяжелобольных детей", – пояснила глава фонда.

Карлова подчеркнула, что Турция приглашала детей за свой счет, чтобы они приняли участие в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему.

Среди детей, поехавших в Турцию на мероприятия, была дочь клинцовского мэра. Сам Шкуратов уже резко отреагировал на критику со стороны СМИ. СМИ узнали, что мэр Клинцов Брянской - миллионер. Шкуратов официально получал в день 183 тысяч рублей, сообщает «Брянск Today». В 2017 он активно занимался бизнесом и официально заработал 66 миллиона 880 тысяч рублей.