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Народный артист России Сергей Юрский госпитализирован
24 декабря 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Народный артист России Сергей Юрский госпитализирован с воспалением. Диагноз актёра не сообщается. Известно, что 83-летний актёр находился в сознании. Остальные подробности СМИ пока не дают, - сообщает kp.ru.
Актер театра и кино Сергей Юрский госпитализирован 23 декабря с воспалением в инфекционное отделение больницы, передал РЕН ТВ.
Сергей Юрский получил известность благодаря работам в таких фильмах, как «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Любовь и голуби». За более чем 60 лет карьеры Юрский успел поработать в Большом драматическом театре им М. Горького, Моссовете, «Школе современной пьесы» в качестве актёра и режиссёра. Также артист является лауреатом премии «Золотая маска».
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