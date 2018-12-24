Народный артист России Сергей Юрский госпитализирован с воспалением. Диагноз актёра не сообщается. Известно, что 83-летний актёр находился в сознании. Остальные подробности СМИ пока не дают, - сообщает kp.ru.

Актер театра и кино Сергей Юрский госпитализирован 23 декабря с воспалением в инфекционное отделение больницы, передал РЕН ТВ.

Сергей Юрский получил известность благодаря работам в таких фильмах, как «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД», «Любовь и голуби». За более чем 60 лет карьеры Юрский успел поработать в Большом драматическом театре им М. Горького, Моссовете, «Школе современной пьесы» в качестве актёра и режиссёра. Также артист является лауреатом премии «Золотая маска».