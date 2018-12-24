Глава Роскомнадзора: перспективы отключения Рунета от глобальной сети нет

Александр Жаров поделился мнением по поводу возможного отключения России от мирового интернета. Глава Роскомнадзора заявил, что в настоящее время подобной перспективы нет.

По словам Жарова, государство должно быть подготовлено к тому, чтобы в случае необходимости предоставление услуг связи и доступ в интернет были восстановлены в кратчайшие сроки, сообщает ТАСС.

Напомним, что недавно депутат Госдумы Андрей Луговой и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли на рассмотрение законопроект о защите российского сегмента интернета от внешних угроз. Его суть заключается во внедрении специальных мер, обеспечивающих работу рунета в случае его отключения от мировой сети. При этом предлагается минимизировать объём данных российских пользователей за границу.