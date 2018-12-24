Как выбирать фейерверки к Новому году

Как правильно выбрать и использовать пиротехнические изделия выпустил рекомендацию Роспотребнадзор.

Эксперты настойчиво рекомендуют покупать фейерверки в специализированных магазинах, но только не с рук.

На упаковке обязательно должен быть сертификационный знак. Нельзя покупать пиротехнику в нарушенной упаковке и с истекшим сроком действия или если срок годности близок к окончанию.

Как предупреждает Роспотребнадзор, все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом. Маркировочные обозначения в себя включают:

наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;

предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;

наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);

обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;

дату окончания срока годности;

перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

ограничения в отношении условий обращения;

требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;

инструкцию по применению;

информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента;

назначение или область применения пиротехнических изделий.