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Как выбирать фейерверки к Новому году
24 декабря 2018, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]
Как правильно выбрать и использовать пиротехнические изделия выпустил рекомендацию Роспотребнадзор.
Эксперты настойчиво рекомендуют покупать фейерверки в специализированных магазинах, но только не с рук.
На упаковке обязательно должен быть сертификационный знак. Нельзя покупать пиротехнику в нарушенной упаковке и с истекшим сроком действия или если срок годности близок к окончанию.
Как предупреждает Роспотребнадзор, все пиротехнические изделия должны иметь маркировочные обозначения на русском языке чётким и хорошо различимым шрифтом. Маркировочные обозначения в себя включают:
наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;
предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;
наименование и место нахождения организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);
обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлены пиротехнические изделия;
дату окончания срока годности;
перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
ограничения в отношении условий обращения;
требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий;
инструкцию по применению;
информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента;
назначение или область применения пиротехнических изделий.
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