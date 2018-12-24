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Новые имена получили ещё 5 аэропортов России
24 декабря 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Подведены итоги второго тура конкурса «Великие имена России», в ходе которого россияне выбрали вторые имена ещё для пяти аэропортов страны.
Новые имена получили аэропорты Архангельска - писатель Федор Абрамов, Москвы (Внуково) - авиаконструктор Андрей Туполев, Нижневартовска - нефтяник Виктор Муравленко, Пензы - публицист Виссарион Белинский и Санкт-Петербурга - писатель Федор Достоевский.
По данным оргкомитета конкурса, во втором туре отдали свой голос почти 700 тыс человек, а более шести млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей. Всего за время проведения конкурса 47 аэропортов получили имена выдающихся российских деятелей.
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