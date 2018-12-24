Новые имена получили ещё 5 аэропортов России

Подведены итоги второго тура конкурса «Великие имена России», в ходе которого россияне выбрали вторые имена ещё для пяти аэропортов страны.

Новые имена получили аэропорты Архангельска - писатель Федор Абрамов, Москвы (Внуково) - авиаконструктор Андрей Туполев, Нижневартовска - нефтяник Виктор Муравленко, Пензы - публицист Виссарион Белинский и Санкт-Петербурга - писатель Федор Достоевский.

По данным оргкомитета конкурса, во втором туре отдали свой голос почти 700 тыс человек, а более шести млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей. Всего за время проведения конкурса 47 аэропортов получили имена выдающихся российских деятелей.