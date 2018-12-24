У россиян началась шестидневная рабочая неделя

В Роструде напомнили россиянам о шестидневной рабочей неделе. Суббота, 29 декабря, будет рабочим днем, хотя и сокращенным. Шестидневная рабочая неделя с 24 по 29 января - перед новогодними каникулами. Какие салаты приготовить на Новый год

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил: первым рабочим днем в 2019 году для многих россиян станет 9 января.

В этом году россиянам, кто собирается отмечать Новый год, повезло. Отработают 29 декабря и спокойно смогут продумать, как провести праздничную ночь и подготовиться с встрече Нового года - купить продукты, приготовить всеми любимые традиционные салаты "оливье", "селедку под шубой".

О том, какой напиток лучше поставить на свой стол, рассказали в Минздраве.