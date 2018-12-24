Синоптики пообещали москвичам в понедельник снег и гололедицу

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве и области в понедельник, 24 декабря. Согласно последней информации специалистов, температура воздуха днем будет составлять минус 5 – минус 7 градусов.

В ночное время столбики термометров опустятся до минус 10 градусов по Цельсию. В области данный показатель будет достигать минус 12 градусов. Метеорологи предупреждают о снеге и гололедице, которая образуется на дорогах, передает сегодня утром издание "Известия".

Атмосферное давление в столице будет достигать 740 мм ртутного столба. Ветер ожидается восточный, переходящий в северо-восточный с порывами до 10 м/с.