Синоптики пообещали москвичам в понедельник снег и гололедицу
24 декабря 2018, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве и области в понедельник, 24 декабря. Согласно последней информации специалистов, температура воздуха днем будет составлять минус 5 – минус 7 градусов.
В ночное время столбики термометров опустятся до минус 10 градусов по Цельсию. В области данный показатель будет достигать минус 12 градусов. Метеорологи предупреждают о снеге и гололедице, которая образуется на дорогах, передает сегодня утром издание "Известия".
Атмосферное давление в столице будет достигать 740 мм ртутного столба. Ветер ожидается восточный, переходящий в северо-восточный с порывами до 10 м/с.