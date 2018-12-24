Православным Латвии нельзя молиться в новой церкви Украины

Латвийская православная церковь официально высказала свое мнение в отношении новой церкви Украины: латвийским православным нельзя молиться в новой украинской церкви!

Одни называют новую церковь на Украине – «новой поместной», а другие – «раскольнической и созданной под перевыборы Порошенко». А что делать жителям ЕС, например, Латвии, которые оказались на Украине и изъявили желание помолиться Господу?

Латвийская православная церковь категорически против любых «хождений» в новую, непонятную «обитель».

Отец Евтихий, представитель ЛПЦ: « Латвийским православным нельзя молиться в храмах новой украинской церкви. Она является незаконной и раскольнической, как нам сообщает Московский Патриархат, к которому относится и Латвийская православная церковь».

15 декабря в Киеве по инициативе П. Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел объединительный собор с участием в основном представителей неканонических церковных структур. Итог: был избран глава новой автокефальной церкви Епифаний Думенко.

Как же отнеслась Латвийская православная церковь к такому решению?

ЛПЦ поддержала Русскую православную церковь, которая назвала канонически ничтожным прошедший в Киеве объединительный сбор.

Что думают православные Латвии по данному поводу?

Анастасия, 62года: «Антихрист грядет! Что же делается? Я никакой другой церкви и признавать не буду! В православии родилась и в православии умру».

Наталия, 58 лет: « Я украинка и всегда считала, что у нас должна быть своя церковь! Вообще, Украина всегда Россию кормила! Надоело! Получите!»

Андрей, 48 лет: «У нас, в Латвии, мало тех, кто согласится с этой «новой церковью». У нас сильная русская православная община. Надеюсь, что доживу до того момента, когда одумаются братья-славяне».

Кстати, президент Латвии Раймонд Вейонис предпочитает отмалчиваться от бурных событий в религиозной жизни православных Латвии.



