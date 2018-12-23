Американские ученые предупреждают: обедайте дома!

Специалисты Национального института питания США предупреждают: регулярный обеденный фаст-фуд опасен для здоровья! И касается это не только здоровья американской нации, но и всех любителей «быстрой еды».

Исследователи проанализировали данные более десяти тысяч человек. Результаты встревожили специалистов: у тех, кто предпочитает обедать в кафе и ресторанах, а не готовить дома, более чем на 35% повышен уровень фталатов в моче. Подростки по результатам этого исследования вошли в особую группу риска. Известно, что молодежь часто отдает предпочтение предприятиям «быстрого питания». У тех подростков, которые часто питаются фаст-фудом, уровень фталатов в анализах мочи зашкаливал – 55% выше нормы.

Фталаты – соли фталевой кислоты, используемые в качестве пластификаторов производстве упаковки и обработке продуктов. Накапливаясь в организме, эти химические соединения способны оказывать влияние на структуру ДНК, вызывать нарушения в работе эндокринной и половой систем человека. Превышение допустимого безопасного уровня фталатов в организме чревато ухудшением качества спермы у мужчин, нарушением фертильности и проблемами во время беременности у женщин. У людей, которые отдают предпочтение домашней пище, уровень фталатов не превышает безопасную норму, сообщает «Спид-инфо».