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Американские ученые предупреждают: обедайте дома!
23 декабря 2018, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты Национального института питания США предупреждают: регулярный обеденный фаст-фуд опасен для здоровья! И касается это не только здоровья американской нации, но и всех любителей «быстрой еды».
Исследователи проанализировали данные более десяти тысяч человек. Результаты встревожили специалистов: у тех, кто предпочитает обедать в кафе и ресторанах, а не готовить дома, более чем на 35% повышен уровень фталатов в моче. Подростки по результатам этого исследования вошли в особую группу риска. Известно, что молодежь часто отдает предпочтение предприятиям «быстрого питания». У тех подростков, которые часто питаются фаст-фудом, уровень фталатов в анализах мочи зашкаливал – 55% выше нормы.
Фталаты – соли фталевой кислоты, используемые в качестве пластификаторов производстве упаковки и обработке продуктов. Накапливаясь в организме, эти химические соединения способны оказывать влияние на структуру ДНК, вызывать нарушения в работе эндокринной и половой систем человека. Превышение допустимого безопасного уровня фталатов в организме чревато ухудшением качества спермы у мужчин, нарушением фертильности и проблемами во время беременности у женщин. У людей, которые отдают предпочтение домашней пище, уровень фталатов не превышает безопасную норму, сообщает «Спид-инфо».
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