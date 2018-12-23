Песков обвинил в клевете участников пресс-конференции с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые участники пресс-конференции с Владимиром Путиным использовали мероприятие, чтобы пожаловаться президенту на свои проблемы.

«Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским. Это фактически были обращения граждан, разные жалобы. При этом в содержании подобных «вопросов» была информация, не соответствующая действительности. По сути это можно назвать клеветой», - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера осудил подобную практику: «Пресс-конференция предназначена для того, чтобы посредством СМИ президент доводил политику государства до граждан страны и отвечал на те вопросы, которые интересны журналистам», - пояснил он цель и формат мероприятия.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоялась 20 декабря, напоминает РБК.