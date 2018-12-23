Рамзан Кадыров рассказал о своих музыкальных талантах

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров признался, что в числе прочих его талантов есть и музыкальный. Он с детства занимался музыкой и поет очень хорошо, только вот с рэпом «не получается».

«Я очень хорошо пою. Правда, с рэпом у меня не получается. Но петь люблю с детства. Даже помню, как пел «В лесу родилась елочка» и «Три танкиста». Так что пою я очень хорошо», - рассказал Рамзан Кадыров в телеинтервью.

Рамзан Кадыров также отметил, что с детства любил слушать чеченские героико-эпические песни. Многие из них он до сих пор может воспроизвести наизусть. Интервью с главой Чечни Рамзаном Кадыровым доступно на Youtube.