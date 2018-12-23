Шторм стремительно надвигается на Крым

К Крыму в настоящий момент стремительно приближается шторм. Согласно последним данным, на полуострове на ближайшие два дня объявили штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра и ливневых дождей.

Крымское управление МЧС РФ отмечает, что днем в понедельник и в ночь на вторник на полуостров обрушатся дожди, которые местами будут превращаться в мокрый снег.