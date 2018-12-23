Психолог рассказал об агрессии в школах

Детские омбудсмены создали программу мероприятий по предотвращении агрессии в школах. Документ был предложен на рассмотрение правительству.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, в начале этого учебного года был проведен выборочный мониторинг школ на предмет реализации воспитательных программ.

Как пояснил президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий, проблема есть не только в программах.Об этом сообщает НСН.

«Кузнецова правильно заметила, что у нас существует системная ведомственная разобщенность. Что касается программ, то, конечно, они абсолютно бессмысленные в настоящее время. В первую очередь потому, что нет организованной системы помощи детям и семье. Без этого никакие программы не будут эффективны», - заявил эксперт.