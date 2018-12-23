Жительницы Челябинска не поддержали «Марш матерей»

Митинг, который был посвящен экологическим проблемам в Челябинске, можно считать несостоявшимся: морозным днем на пешеходную Кировку пришло не больше 150 человек.

Из них почти половину составили правоохранительные органы, которые контролировали порядок, а также журналисты. Организаторы акции - Никита Исаев и его политтехнолог Алина Жестовская - предпочли греться в кафе, а не мерзнуть с немногочисленными сторонниками акции на улице.

Напомним, предполагалось, что на «Марш матерей» придут мамы с детьми и потребуют от власти скорейшего решения экологических проблем Челябинска. Между тем, как показала практика, жительницы областного центра предпочитают митингам конструктивный диалог с властью. Как отметила, Ксения Кокорина, глава социальных проектов некоммерческой организации «Союз партнеров потребительского рынка», ей всегда удавалось решить все вопросы с помощью диалога.