В Санкт-Петербурге прошел забег Дедов Морозов

В Северной столице России в преддверии Нового года стартовали праздничные мероприятия с участием Всероссийского Деда Мороза, эффектно прибывшего в Санкт-Петербург из Великого Устюга. Видео, как встретились Дед Мороз и Йоулупукки

Главный волшебник России прилетел в Санкт-Петербург на воздушном шаре, по традиции зажег елку на Дворцовой площади и полюбовался на забег своих маленьких и больших копий.

Несколько тысяч человек приняли участие в забеге Дедов Морозов. Сначала "300-метровку" в центре города пробежали дети, позже их примеру последовали взрослые - на дистанцию 2 километра.

До этого Дед Мороз по сложившейся уже традиции с поздравлениями и подарками посетил петербургские детские больницы, хоспис, а также детский приют, подарив деткам настоящий праздник.