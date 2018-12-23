МВД готово взять на себя полномочия по пожарному надзору
23 декабря 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
МВД России предложило наделить себя полномочиями по государственному пожарному надзору. Это следует из уведомления о начале разработки соответствующих поправок в "Положение об МВД".
Уведомление размещено на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение данной инициативы должно быть завершено к 5-му января 2019 года.
Министерство намерено расширить свои полномочия и осуществлять федеральный пожарный надзор. На текущий момент МВД проводит соответствующие мероприятия только на своих объектах.