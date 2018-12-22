Два истребителя Су-30М2 прилетели из Краснодарского края в Севастополь и сели на аэродроме "Бельбек", где была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. В сети опубликована видеозапись агентства Ruptly.

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На кадрах запечатлено, как истребители Су-30М2 приземляются и едут по взлетно-посадочной полосе. Срабатывает парашютно-тормозная система. Как уточняется, Су-30М2 прилетели с краснодарского аэродрома "Крымск". На одном из истребителей на аэродром прибыл командующий объединения ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

После строительства новой взлетно-посадочной полосы на аэродроме "Бельбек" появилась возможность принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. Ее длина составила 3450 метров, - сообщает РИА Новости. Еще на аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319.