Российский военный транспортник Ил-112В в ближайшее время проведет первый полет

Российский военно-транспортный самолет Ил-112В проведет свой первый полет в ближайшее время - до февраля 2019 года. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко отметил, что военно-транспортный самолет нужен в войсках.

Он пояснил, что в ближайшее время техника подобного класса будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса." Поэтому мы ждем этот самолет. Надеюсь, через месяц будет первый полет", — цитирует ТАСС Криворучко.

27 ноября 2018 года на воронежском авиастроительном предприятии прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию.