Ученые доказали, что регулярный секс для женщин даже полезнее, чем для мужчин

Ученые неоднократно доказывали пользу регулярных сексуальных отношений для здоровья человека - для работы сердца, для нормального уровня кровяного давления. В США ученые открыли еще одно полезное свойство секса.

Оказалось, половая жизнь влияет на мозговую деятельность, в частности - на память. В новом исследовании приняли участие около одной тысячи женщин в возрасте 18-29 лет. Ученые и медики доказали, что регулярный секс способствует росту новых клеток мозга в области гиппокампа, который контролирует вербальную и кратковременную память человека. Согласно выводам исследователей, в первую очередь в этом плане секс полезен для представительниц прекрасной половины человечества. Ученые заметили, что благодаря постоянным сексуальным отношениям женщины имеют хорошую вербальную память.