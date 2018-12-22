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Ученые доказали, что регулярный секс для женщин даже полезнее, чем для мужчин

22 декабря 2018, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые доказали, что регулярный секс для женщин даже полезнее, чем для мужчин
фото: pixabay.com

Ученые неоднократно доказывали пользу регулярных сексуальных отношений для здоровья человека - для работы сердца, для нормального уровня кровяного давления. В США ученые открыли еще одно полезное свойство секса.

Оказалось, половая жизнь влияет на мозговую деятельность, в частности - на память. В новом исследовании приняли участие около одной тысячи женщин в возрасте 18-29 лет.  Ученые и медики доказали, что регулярный секс способствует росту новых клеток мозга в области гиппокампа, который контролирует вербальную и кратковременную память человека. Согласно выводам исследователей, в первую очередь в этом плане секс полезен для представительниц прекрасной половины человечества. Ученые заметили, что благодаря постоянным сексуальным отношениям женщины имеют хорошую вербальную память.

 

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