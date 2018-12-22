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Водители Porsche и Mercedes устроили дорожный конфликт со стрельбой в Миассе
22 декабря 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Водители автомобилей Porsche и Mercedes не поделили дорогу в Миассе Челябинской области. Дорожный конфликт со стрельбой в Миассе произошел около торгового комплекса "Слон" 20 декабря.
В сети попало видео, как, выезжая с парковки, водитель автомобиля Porsche Cayenne не пропустил автомобиль Mercedes. Водители машин остановились и начали выяснить отношения. Не договорились мирно. Судя по видеозаписи, водитель Porsche вышел из авто и начала пинать Mercedes. Он выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в водителя Mercedes. Пострадал 20-летний студент - водитель Mercedes. Ему потребовалась помощь медиков, - передает РИА Новости.
Теперь полиция устанавливает обстоятельства дорожного конфликта, будет определен зачинщик инцидента.
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