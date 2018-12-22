Опубликован список горняков, заблокированных в шахте в Соликамске

Обнародован список горняков, заблокированных из-за пожара в шахте в Соликамске Пермского края. Заблокированными оказались: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырев Александр, Прошкин Илья.

У пятерых шахтеров на данный момент известны только фамилии - Кнаук, Игнотенко, Тоньшин, Абрамов и Чубенко. Их имена выясняются. "Все они являются работниками подрядной организации", - сообщается на сайте РЕН-ТВ.

Заблокированные шахтеры являются сотрудниками подрядной организации из Башкирии ФГУП "УС-30". Связи с ними до сих пор не установлена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб региона.