Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко проинформировал об этом в Тwitter.

В соответствии с этим законом Украинская православная церковь Московского патриархата в своем названии обязана указывать принадлежность к Русской православной церкви. Порошенко объяснил верующим, как выбрать "правильную" церковь

Основной закон Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность, - передает ТАСС.

Конституция Украины определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.