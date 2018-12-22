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Порошенко подписал закон о переименовании канонической УПЦ
22 декабря 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко проинформировал об этом в Тwitter.
В соответствии с этим законом Украинская православная церковь Московского патриархата в своем названии обязана указывать принадлежность к Русской православной церкви.
Основной закон Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность, - передает ТАСС.
Конституция Украины определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.
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