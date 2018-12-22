Сотовая связь подорожает с Нового года?

Три оператора сотовой связи "Мегафон", "Вымпелком" и "Tele2" начали оповещать своих абонентов о повышении тарифов с начала 2019 года. По мнению экспертов, рост цен на сотовую связь связан с повышением НДС.

На сайте оператора "Билайн" опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также цен вызовов по ряду международных направлений на постоплатных тарифах и опциях.

С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.

На сайте Tele2 размещено предупреждение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. Параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются.

В заявлении оператора отмечается, что компания вынуждена "учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике" и "иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг", - сообщает РИА Новости.

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