В Сергиево-Посадском районе зафиксирован пожар в частном доме

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону, в деревне Новожелтиково Сергиево-Посадского района произошел пожар в частном доме.

Как пишет сайт Подмосковье сегодня, информация о пострадавших уточняется. Для борьбы с пожаром были привлечены 15 человек и 5 единиц техники.

Также в Подмосковье «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем. Это произошло на 76-м километре Горьковском шоссе в Павлово-Посадском районе. Три человека получили ранения, передает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».