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В Сергиево-Посадском районе зафиксирован пожар в частном доме
22 декабря 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону, в деревне Новожелтиково Сергиево-Посадского района произошел пожар в частном доме.
Как пишет сайт Подмосковье сегодня, информация о пострадавших уточняется. Для борьбы с пожаром были привлечены 15 человек и 5 единиц техники.
Также в Подмосковье «ГАЗель» столкнулась с легковым автомобилем. Это произошло на 76-м километре Горьковском шоссе в Павлово-Посадском районе. Три человека получили ранения, передает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».
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