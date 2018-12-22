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Сергей Аксенов предложил уголовно наказывать за фальсифицированные продукты

22 декабря 2018, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Аксенов предложил уголовно наказывать за фальсифицированные продукты
an-crimea.ru

Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ предложил ввести уголовную ответственность для производителей фальсифицированной продукции. Об этом он заявил накануне во время заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По мнению АКСЕНОВА, такое решение может стать наиболее действенным способом борьбы с некачественными продуктами, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Если мы не переведем эту ситуацию в уголовное поле, то, мне кажется, никогда не поборем это», - заявил АКСЕНОВ, имея ввиду фальсифицирование товаров.

При этом глава Крыма попросил подготовить соответствующее предложение для внесения в правительство России и Государственную думу, пишет «РИА Новости».

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