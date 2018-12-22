Автомобиль вмерз в лед на улице Дмитрова

Из-за прорыва трубы с горячей водой ВАЗ-2106 оказался заблокирован во льду на улице Космонавтов в Дмитрове.

«Вода из земли била довольно долго и перестала только после того, как приехали коммунальщики», – рассказала местная жительница. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

В районе дома 36 по улице Воронежская на юге столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, пишет НСН с ссылкой на Агентство «Москва».