Составлен список самых неординарных и смешных заголовков СМИ-2018

Яркие, а порой и громкие заголовки утренних газет знакомы каждому. А в пору широкого распространения телевидения и интернета - не только утренние, но и дневные, вечерние и даже ночные.

В стремлении донести до читателя свежую информацию на что только не идут представители средств массовой информации. Порой заголовки новостей пугают, а иногда - смешат.

Один из пользователей социальной сети Facebook - Yury Uskov - упорядочил их, составив список ярчайших за 2018 год. Отметим, перечень получился довольно внушительным.





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