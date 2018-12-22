Создатель канала Agent Smith: Какого быть женщиной в мужском мире blockchain?

Какого быть женщиной в мужском мире blockchain, есть ли жизнь после хайпа криптовалют, почему программисты и бизнесмены уезжают из России, когда пользователи будут управлять гаджетами при помощи нейроинтерфейсов. Корреспондент Аргументы недели взял интервью у бизнес-леди Анны Смит - создателя одного из первых авторских каналов о криптовалтах Agent Smith.

Anna, мир высоких технологий традиционно мужская сфера, как ты попала в нее и сложно ли было заставить мужчин воспринимать себя серьезно?

Криптовалюты и технологии блокчейн заинтересовали меня еще в 2014 году. Мне доставило удовольствие самой разобраться как купить себе биткоин, в то время я профессионально занималась global PR и увидела большой потенциал для продвижения первых и самых интересных блокчейн проектов. К слову, Telegram тогда не был так популярен как сейчас, однако именно крипто сообщество впервые широко оценило секретные чаты и условную анонимность с указанием только никнейм. Что касается гендера, мои партнеры утверждают, что у меня есть «яйца», так как у меня всегда получалось одной из первых видеть потенциал в новых трендах и доводить свои проекты до конца. То, что я девушка дает мне преимущества подходить к сугубо практическим задачам более творчески, хотя лично я считаю, что пол в XXI веке это отживший атавизм прошлого. У мозга точно нет пола.

Ты живешь и ведешь бизнес в Азии уже 13 лет, почему канал AgentSmith русскоязычный?

Как ни странно, большинство моих подписчиков русскоязычные, особенно в сфере блокчейн и криптовалют. Первыми подписчиками канала Agent Smith были мои друзья, так называемые экспаты, решившие переехать жить в Таиланд, Сингапур, Малайзию или Китай. Русскоязычное сообщество довольно дружное, как правило деньги они зарабатывают в сети. Если задаться целью упаковать проект, найти хороших русскоязычных программистов, прожект менеджеров, разработчиков, smm-щиков, достаточно приехать в тайский город Хуахин и пройтись по прибрежной полосе, найдете всех за один день. Они предпочитают Таиланд России по причине более теплого климата, из-за относительной дешевизны, отсутствия бытового хамства и возможности пребывать в позитивном настрое целом. В России очень много негативного фона и неустроенности, меня это может вогнать в депрессию.

Криптовалты лежат на дне, хайп закончился?

В 2017 году действительно был хайп криптовалют и ICO проектов, для наших соотечественников это стало своеобразным аналогом удачи при поимке Золотой Рыбки из сказки, или Волшебной щуки для Емели. Криптовалюты стали каким-то волшебством, которое в мгновение сможет обогатить, при этом не прилагая особых усилий. Однако сейчас многие криптоэнтузиасты переживают некое похмелье. Рынок криптовалют очень волатилен и спекулятивен, пока на него не пришли серьезные деньги. Я согласна с утверждением, что изобретение блокчейна по значению сопоставимо с изобретением интернета, эта технология, которая изменит привычный нам мир, сделав его честнее и избавить людей от большого количества рутинной работы. Интерес к криптовалютам будет усиливаться, но уже более качественно и без хайпа, рынок освобождается от проходимцев и приковывает все больший интерес профессиональных инвесторов.

Расскажите о своих самых интересных проектах.

Самый бомбический проект, который я развиваю – это BasisNeuro. Ребята сделали не имущий аналогов в мире интерфейс компьютер-мозг. Вы даже не представляете какой высокий потенциал у такого рода устройств для изменения привычных нам компьютерных игр, помощи людям с ограниченными возможностями, в науке и медицине. Среди моих партнеров – проект Universa Blockchain, входящий в топ-5 успешных российских ICO. Его основатель Александр Бородич внедряет технологии блокчейн в реальный сектор экономики на уровне правительств и глав государств. Мой любимый проект и демонстрация возможностей разработки и дизайна – криптоколлекционная игра UnicornGO. Это самая красивая и умная блокчейн игра про мир сказочных единорогов.

Что касается Telegram два месяца назад я решила, что хочу расширить формат подаваемой информации, придав ей более эмоциональный оттенок и открыла целый альянс из 8 групп , если вдруг вам интересна какая-нибудь из моих тем буду рада пообщаться.