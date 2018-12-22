Ученые обнаружили астероид, который никогда не теряет свою яркость

Ученые-астрономы, работающие над миссией New Horizons нашли у астероида Ультима Туле (2014 MU69) странную особенность. Так, интенсивность свечения космического тела не меняется при его вращении.

"На днях, анализируя фотографии астероида, мы заметили, что он очень яркий вне зависимости от его вращения. Это очень странно, и у нас до сих пор нет ответа на этот вопрос", - отметили ученые. Об этом пишет Ридус.

Этот астероид находится недалеко от орбиты Плутона, в поясе Койпера.