Президент и премьер-министр поздравили энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с Днем энергетика, отметив их высокую квалификацию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Настоящие профессионалы и знатоки своего дела. Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами", - значится в сообщении.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также не остался в стороне и поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса. Текст поздравления размещен на сайте кабмина.

"Вы играете одну из ключевых ролей в развитии экономики России, многое делаете для повышения ее конкурентоспособности", - написал Медведев, пожелав энергетикам крепкого здоровья и успехов.