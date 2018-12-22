На Урале собрали елку из миллионов долларов и евро

Новогоднюю елочку, собранную из купюр на общую сумму 1.2 миллиона долларов и 1.1 миллиона евро, установили в одном из банков Екатеринбурга. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

Хозяйка новогоднего торжества составлена из пачек банкнот евро достоинством от 5 до 100. Общая стоимость такого необычного дерева превышает сумму в 168 миллионов рублей.

Сотрудники банка отмечают, что все "составляющие" ели - настоящие, а смотреть "на эту красоту" можно поистине бесконечно. Отметим, дерево находится в строго охраняемом помещении.

Деньги для его создания взяты из хранилища банка. И поскольку сейчас отмечается повышенный спрос на наличность, символ нового года через пару дней разойдется по клиентам.

Руководство банка рассказало, что таким необычным способом поздравляет клиентов с наступающим праздником и желает, чтобы такая елочка стояла в новом году дома у каждого.



