Кот Мостик оказался на 3-й строчке рейтинга хвостатых, запомнившихся в 2018 году

Кот Мостик, давно ставший символом строящегося транспортного перехода через Керченский пролив, попал в рейтинг хвостатых, запомнившихся в 2018 году, пишут «Аргументы недели-Крым».

ТОП-10 котиков подходящего к концу года составила система мониторинга «Медиалогия».

Мостик оказался на третьей строчке рейтинга благодаря «инспектированию» транспортного перехода. После открытия моста кот преодолел всю автодорожную часть.

Первое место занимает эрмитажный кот Ахилл, который возглавил рейтинг-животных оракулов, точно предсказывающих результаты матчей ЧМ-2018. На втором месте – кража кота Бегемота из «Булгаковского дома». После похищения он вернулся в музей.