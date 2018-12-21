Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели склад ртутных ламп в Твери, 18 кг контрабандного янтаря в Калининградской области, ограничение в праве выезда за пределы РФ жителям Самарской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери в подвале школы обнаружили склад ртутных ламп. С 2003 года в подвале школы хранилось несколько тысяч ртутных ламп, сообщает Афанасий-бизнес. Возбуждено уголовное дело.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на семь километров. "В четверг, 20 декабря, днём по местному времени на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Согласно сейсмическим данным, его высота составила 6,7 тысячи метров над уровнем моря", — рассказал представитель службы РАН. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Владимир Путин пообещал помочь новосибирским ученым с жильем. «Когда я был в Новосибирске, мы об этом тоже говорили с коллегами, но первая задача федерального центра — выполнить свои обязательства с установками, которые дают возможность развития Академгородку, которые дают возможность, кстати говоря, и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях, а за этим и социалка потянется», - сказал российский лидер. Об этом пишет НДН.инфо.

Житель Омутнинска 55 раз ударил топором и молотком своего собутыльника. Как сообщает Новый вариант, местный житель жестоко расправился со своим собутыльником. Виновному дали 9,5 лет в колонии строгого режима.

Пограничники Калининградской области изъяли около 18 кг контрабандного янтаря. Янтарь нашли в грузовом транспортном средстве. Он следовал из РФ в Литву. Об этом пишет НИА Калининград.

Более 66 тысяч должников из Самарской области были ограничены в праве выезда за пределы РФ с начала года.

Как передает SamaraToday, сейчас «заграница» закрыта для 35 тысяч должников, из них по алиментам — 7,8 тысяч человек.

В Свердловской области остановлен образовательный процесс из-за пневмонии. Так, с 10 по 16 декабря в регионе зафиксировано 788 случаев с предварительным диагнозом «пневмония». В основном, это коснулось детей до двух лет, сообщает Vestiural.

В одном из домов Красногвардейского района нашли тело младенца. Как пишет Ставропольский Репортер, женщина у себя дома родила мёртвую девочку и захоронила её на территории своего дома. В настоящее время точная информация устанавливается.