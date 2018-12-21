Операторы сотовой связи предупредили абонентов о повышении цен

Операторы сотовой связи сегодня разослали сообщения абонентам с предупреждением о предстоящем повышении цен на услуги мобильной связи в связи с изменением ставки НДС с 18 до 20% с 2019 года.

Соответствующие СМС сегодня получили абоненты операторов «Билайн», «МегаФон» и Tele2. В службах поддержки компаний поясняют, что таким образом операторы «выполняют обязательства по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС с 18 до 20%».

В частности, «Билайн» и Tele2 повысят цены с 1 января 2019 года, «МегаФон» обновит их с 9 января. При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся, сообщает «КоммерсантЪ».