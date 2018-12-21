Путин рассказал о своем тайном новогоднем желании

Президент России Владимир Путин вчера после проведения большой ежегодной пресс-конференции дал еще одно эксклюзивное интервью 17-летней Регине Парпиевой и рассказал о своем сокровенном желании.

Конверт Регины Парпиевой оказался в числе пяти конвертов с желаниями тяжелобольных детей, которые президент России выбрал и обещал исполнить, когда ранее посещал форум добровольцев. Регина потеряла зрение в восемь лет из-за оптикомиелита – редчайшей и малоизученной болезни (этот диагноз имеют всего 500 человек во всем мире). Но не потеряла мечту стать журналистом. Ее желание было – взять интервью у Владимира Путина.

В интервью начинающей журналистке Владимир Путин рассказал о своих первых днях на президентском посту, о любимой музыке и о своем тайном желании, которое президент загадает под бой кремлевских курантов.

«Это тайное желание, но тебе могу сказать по секрету. Мое желание простое: чтобы все желания сбывались», - поделился с юной журналисткой Владимир Путин.

Помимо журналистики, Регина Парпиева занимается плаванием. Она является многократным призером чемпионатов России по плаванию среди незрячих и сейчас борется за место в паралимпийской сборной России, пишут «Вести.ру».