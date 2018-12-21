Россиянка получила инвалидность из-за жениха из Турции

ДТП произошло ранним утром 11 сентября 2009 года. Светлана ехала на работу, её подвозил на автомобиле жених, гражданин Турции.

На автотрассе М-8 его автомобиль столкнулся с двумя другими машинами. Они съехали в кювет. Так, ее жених отделался незначительными повреждениями. А вот Светлана получила травму позвоночника. Об этом сообщает NEWS.ru.

Позже Светлана поняла, что стала нетрудоспособной и больше не сможет себя обеспечивать. Так называемый "жених" пропал и больше не появлялся. Тогда россиянка решила, что он виноват в аварии и решила подать в суд.

Оказалось, что в местной прокуратуре отсутствует информация о произошедшем столкновении.