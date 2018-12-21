Кокорину и Мамаеву изменили статью на более тяжкую

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также другим фигурантам дела о драке в центре Москвы следствие изменило статью обвинения на более тяжкую, сообщил адвокат Вячеслав Барик.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью потерпевших. Теперь им вменяется часть 2 статьи 115 УК РФ. При этом обвинение в хулиганстве в деле остается», - рассказал адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик.

Адвокат также пояснил, что наказание по обеим статьям предполагается одинаковое – до двух лет лишения свободы. Однако статья, которую теперь вменяют фигурантам дела, считается более тяжкой.

8 октября футболисты Кокорин и Мамаев в компании друзей устроили две драки в центре Москвы. Им вменяются два эпизода побоев и один эпизод хулиганства, сообщает РИА Новости.