Угольный компромат?

На днях во всеобщий доступ в сеть попал любопытный файл Excel, который, как утверждается, принадлежит угольному бизнесмену Руслану Ростовцеву. По сути это такая личная бухгалтерская книга, где очень подробно перечислены расходы бизнесмена. И ладно бы это был условный список покупок из гипермаркета для олигархов или просто записи кому дал в долг и кому какую зарплату обещал. Всё куда серьёзнее. Строчки и суммы в файле легко можно растолковать как ряд взяток в самые разные ведомства.

Руслан Ростовцев – бизнесмен непубличный. В своё время работал в столичном правительстве и занимал пост вице-мэра в Сочи. Несколько лет назад он всплыл в угольном бизнесе и вёл дела совместно с Александром Щукиным, ныне бывшим партнёром по бизнесу, с которым судится по поводу шахт. Дела у Ростовцева сейчас идут не лучшим образом – на Кипре у него арестованы активы общей стоимостью 113 млн долларов, а в Греции власти арестовали отель.

Предполагается, что этот файл, где перечислены различные подарки и услуги высокопоставленным чиновникам, а также их стоимость, могли слить в интернет силовики. Возможно, он попал к ним в руки, когда они проводили выемку документов на одном из предприятий Ростовцева в Кемеровской области, в рамках разбирательства между бизнесменом и его бывшим партнёром Александром Щукиным.

Наряду с различными тратами, которые связаны с покупкой билетов на самолёты, командировочные и зарплаты для сотрудников, там можно встретить очень интересные строчки, которые могут заинтересовать правоохранительные органы. Например, «подарок губер», рядом сумма – 39 тыс. долларов, а дальше точная дата расходов –2 августа 2010 года. Другой пример, «часы Губер» – сумма расходов 35 тыс. долларов и дата 30 августа того же года. А чуть выше в списке можно найти строчку о сумме пожертвований Аману Тулееву экс-губернатору Кемеровской области на некую мечеть и часовню – 1 млн рублей. Может ли быть, что «губер» и Тулеев – одно и то же лицо?

Хотя щедрость Ростовцева не ограничивается одним лишь губернатором. Например, в этом же файле есть строчка «суд», дата 28 октября 2010 г. с указанием суммы 300 тыс. рублей, а рядом под той же датой, с тем же ярлыком «суд» строчка уже с 700 тыс. долларов. Похоже ли это на взятку? Вряд ли бы представители Фемиды в России вынесли постановление об уплате штрафа или взыскали бы сумму именно в баксах.

Нашлось место в файле и для МВД. Сразу несколько строчек с разными суммами от 50 тыс. до 500 тыс. долларов. Причём отдельно есть и более конкретные строчки о некоем «ДЭБ МВД». Гипотетически это можно расшифровать как департамент экономической безопасности, а возможно это просто чьи-то инициалы, как знать? Но там уже суммы поприличней – в марте 200 тыс. долларов, в мае 100 тыс., а июне аж 741675 долларов! Причём, эта строчка помечена одним цветом с соседней, где написано: «Часы (Анатолию)» и сумма 254 тыс. зелёных. Что же, Анатолий может гордиться – его часы дороже, чем у губернатора!

Присутствуют в файле и другие госорганы. Так не обошлось без Роснедр. Сначала праздник к ним пришёл 23 февраля на ничтожную для олигарха сумму в 37 тыс. руб., а затем есть записи о двух лицензиях на сумму 50 тыс. и 150 тыс. долларов. Очень странно, что запись именно в иностранной валюте, так как все расчёты с государством у нас проходят исключительно в рублях. И вообще обидно, почему это остальным подарки в долларах, а Роснедрам в рублях, да ещё так скромно? Точно также непонятно почему именно напротив строчки «Росимущество» стоит ещё одна сумма в долларах – 120 тыс.

Ростехнадзор тоже упоминается в этом файле. Так, есть запись о «Мерс Ростехнадзор» за 127,4 тыс. долларов (28.05.2010) и «Квартира К2 Ростехнадзор» за 219,2 тыс. долларов (05.07.2010). А кроме того часто упоминается некий Казакевич, который в 2009-ом довольно часто получал некие суммы 20-60 тыс. долларов. Любопытно, что сотрудник с такой же фамилией в это же время работал в Сибирском управлении Ростехнадзора. Для пущего драматизма не хватает только слов в начале этой «бухгалтерской книги» о том, что все персонажи вымышленные и совпадения случайны.

Точно также можно предположить, что строчки «Бабаев» и «Бабаев Т.С.», а также «ПГК Бабаев» могут быть связаны с Салманом Бабаевым, который до 2011 года был генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК), а также его сыном Тимуром Салмановичем Бабаевым, которые в общей сложности могли получить от Ростовцева больше миллиона долларов наличными. А суммы, которые стояли напротив их фамилий, теоретически могли бы расплатой за преференции в области железнодорожных перевозок, которые получал бизнес угольного магната.

Встречается в файле и аббревиатура АП в сочетании с фамилией Стариков. Возможно, речь идёт об Администрации президента. АП общепринятое сокращение для неё. В России есть несколько политологов с фамилией Стариков, так что не берёмся судить, о ком речь идёт в данном случае, и о политологе ли вообще, но именно «Стариков АП» был самым дорогим контактом Руслана Ростовцева. Угольный предприниматель потратил на него несколько миллионов долларов - как наличных, так и и на оплату частных самолётов и путешествий.

Безусловно, мы не можем утверждать, что файл, попавший в сеть – 100% подлинный. Но если вся информация в нём действительно настоящая и относится к взяткам, то можно сказать, что это лишь начало ниточки, которая может вести к очень большому коррупционному клубку.