В Волгоградской области вывозят отходы с одной из самых крупных свалок

В Краснослободске Волгоградской области грузовики начали вывозить отходы с одной из самых крупных в регионе свалок. Собираются очистить более 7 гектаров этого несанкционированного полигона.

"Это объект антисанитарии, может спровоцировать возгорание, а это - ухудшение состояния воздуха. На краснослободской свалке нет защитного экрана, фильтраты могут проникать в почву и в подземные воды", - рассказал эксперт.

В будущем году власти Волгоградской области хотят уничтожить 18 крупных свалок, передает ОТР.