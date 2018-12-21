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Как сэкономить на Новый год и не испортить праздник?
21 декабря 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Продавцы, привыкшие зарабатывать в декабре до четверти годовой выручки, давно не ждут от Нового года ничего хорошего.
С 2014 года траты россиях на новогодние праздники стали заметно сокращаться. Но, как показали опросы, больше всего под Новый год старается себя порадовать самая бедная часть населения. По статистике, в прошлом декабре жители РФ с невысоким доходом потратили на четверть больше, чем в ноябре, тогда как траты самых богатых выросли только на 12%. В суммарном выражении средняя российская семья потратила 5,4 тыс. руб. на подарки к празднику и 4,8 тыс. руб. на новогодний стол. В 2018 году траты на Новый год вряд ли увеличатся, если вообще не уменьшатся. По данным Росстата, за чертой бедности сейчас находятся 22 млн населения, которым еле хватает на еду.
В сдувшемся пузыре общества потребления есть немало приятных сторон. По крайней мере многие поневоле заметят, как спускали деньги в сытые времена. Кому-то откроется, что есть множество вещей, на которых в Новый год можно сэкономить, при этом ни капли не испортив праздник.
Главные статьи расходов под занавес года - подарки, застолье и салоны красоты. Экономисты советуют, какие бы траты вы ни планировали, сейчас ни в коем случае нельзя залезать в долги. Ставки по кредитам запредельные.
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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