У Путина нет мобильного телефона, заявил Песков

У президента России Владимира Путина нет мобильного телефона. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава российского государства не доверяет смартфонам из-за их чрезмерной открытости.

«Президент получает всю необходимую ему информацию самыми различными способами. Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Интернетом он пользуется на компьютере», - рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким образом Владимир Путин осведомлен обо всем на свете.

«Насколько я знаю, личного мобильного у него нет. Старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», - объяснил пресс-секретарь Владимира Путина его нелюбовь к современным средствам мобильной связи, передает РИА Новости.