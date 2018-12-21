Почему молодые специалисты в России так часто меняют профессию?
21 декабря 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Как выяснилось, молодые специалисты чаще всего разочаровываются в выбранной ранее профессии, поэтому меняют ее.
Молодежь часто меняет специализацию. Возможно, это связано с тем, что родители часто навязывают детям свои предпочтения в выборе.
Так, в ходе исследования выяснилось, что одна девушка с самого детства мечтала быть кондитером, однако родные настояли на том, чтобы она стала юристом.
Так, она поступила в колледж на повара-кондитера. Учиться ей не нравилось, пишет NEWS.ru.